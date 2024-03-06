Челябинца, выбросившего школьницу из маршрутки, отдали под суд

Напомним, все произошло еще в ноябре 2022 года. В салоне маршрутного такси на остановке «Медицинский институт» между 63-летним мужчиной и пассажиркой 2008 года рождения произошел словесный конфликт.
«Он схватил девушку двумя руками за элементы одежды и толкнул в направлении выхода из салона, в результате чего она, попятившись назад, запнулась и выпала из транспортного средства, ударившись головой об асфальт», — напомнили в СУ СКР по Челябинской области.
На мужчину завели дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В результате падения несовершеннолетней причинена тупая травма головы.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.