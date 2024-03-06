В Анапе опровергли сведения о фонариках со взрывчаткой

«Ответственными службами города проводится комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях», — говорится в сообщении.



Жителей и гостей города призвали не доверять информации, публикуемой в социальных сетях, и не распространять ложные сведения.



Анастасия Донскова.