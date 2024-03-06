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В Анапе опровергли сведения о фонариках со взрывчаткой

Сведения, распространившиеся в соцсетях, о разбросанных по улицам Анапы фонариках, начиненных взрывчатыми веществами, не соответствуют действительности. Об этом сообщает Муниципальный центр управления города.

«Ответственными службами города проводится комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей города призвали не доверять информации, публикуемой в социальных сетях, и не распространять ложные сведения.

Анастасия Донскова.