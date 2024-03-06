Мать и двое детей погибли в пожаре в Красноярском крае

Днем в среду стало известно о пожаре в доме на улице Дружбы в деревне Елга Большеулуйского района. При ликвидации пожарные нашли тела детей возрастом 3 и 4 года, а также их 35-летней матери. Все они, определили специалисты, отравились дымом и обгорели.