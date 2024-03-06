Мать и двое детей погибли в пожаре в Красноярском крае

Прокуратура и ГСУ СК России по региону выясняют обстоятельства дела.
Днем в среду стало известно о пожаре в доме на улице Дружбы в деревне Елга Большеулуйского района. При ликвидации пожарные нашли тела детей возрастом 3 и 4 года, а также их 35-летней матери. Все они, определили специалисты, отравились дымом и обгорели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
Следователи и прокуроры выяснили, что женщина отлучилась ненадолго из дома, оставив детей. Вспыхнул пожар. По некоторым данным, малыши решили поиграть со спичками, однако в СК информацию не подтверждают. Мать забежала в дом, попыталась спасти дочь и сына, но не смогла выбраться из огня.
Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливается причина возгорания и иные обстоятельства трагедии. Назначены необходимые судебные экспертизы. Прокуратура также проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае за неделю при пожарах погибли 6 человек.