Появились подробности ДТП на трассе Актобе — Астрахань, в котором погибли дети

«Сегодня случилась трагедия, произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Актобе — Астрахань. В результате данной трагедии погибли восемь человек. Из них четверо — несовершеннолетние дети. В частности, учащиеся 4-го и 6-го классов Шубаршинской средней школы, 6-го класса школы ясли-сада и ученик подготовительной группы Кенкиякской средней школы. Все дети были в сопровождении родителей и родственников».