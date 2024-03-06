Челябинскому военнослужащему, трижды уходившему в самоволку, дали 7 лет колонии

Приговор постановил Магнитогорский гарнизонный военный суд.
Сообщается, что военнослужащий по контракту с 23 февраля по 19 мая и с 25 мая по 8 июля 2023 года самовольно оставлял воинскую часть в период мобилизации. Сотрудники военной полиции находили его по месту регистрации.
Затем, с 16 по 25 августа 2023 года он вновь не явился в срок на службу. Был обнаружен должностными лицами части по месту регистрации и препровожден в пункт постоянной дислокации в/ч.
Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 (два эпизода), части 2.1 статьи 337 УК РФ.
«Путем частичного сложения наказаний за каждое из совершенных преступлений окончательно судом ему назначено лишение свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в комментарии.
Приговор не вступил в законную силу.