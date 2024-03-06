В СВО погиб военнослужащий из Добрянского округа

Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.



Юрий Сухих больше 26 лет работал слесарем в ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В ноябре 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ, и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Погиб 27 февраля 2024 года.



Прощание с военнослужащим пройдет 9 марта в Полазненском дворце культуры и спорта имени А. Д. Черкасова.