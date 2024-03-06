В Уфе наказали «подъездного героя»

По данным пресс-службы МВД, 37-летний мужчина после семейного скандала вышел из квартиры и «напал» на растения в подъезде. Его неадекватное поведение попало в объектив камер наблюдения. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».