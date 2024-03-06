В Омске вынесли приговор бездомному, который убил приютившую его старушку

Суд постановил, что одинокая пожилая жительница Центрального округа встретила у подъезда двух бездомных. Бабушка пожалела их и пригласила в гости. Так они остались у неё жить. Гости начали часто выпивать и это очень не понравилось пенсионерке. Она пыталась выгнать их, но один из мужчин отказался покидать квартиру. Он задушил хозяйку и продолжил застолье.