В Омске вынесли приговор бездомному, который убил приютившую его старушку

Омский областной суд вынес приговор мужчине, который обвиняется в убийстве пенсионерки. Об этом сообщается в прокуратуре Омской области.
Суд постановил, что одинокая пожилая жительница Центрального округа встретила у подъезда двух бездомных. Бабушка пожалела их и пригласила в гости. Так они остались у неё жить. Гости начали часто выпивать и это очень не понравилось пенсионерке. Она пыталась выгнать их, но один из мужчин отказался покидать квартиру. Он задушил хозяйку и продолжил застолье.
Его задержали на следующий день и обвинили в убийстве. Свою вину мужчина признал лишь частично. Суд приговорил обвиняемого к 15 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить 2 миллиона сестре погибшей.