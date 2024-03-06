В Ташкентской области двое владельцев теплиц расхитили газ на 230 миллионов сумов

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, в Зангиатинском и Чиназском районах Ташкентской области выявлены случаи незаконного использования природного газа в коммерческих целях.
Правоохранители обнаружили, что двое граждан незаконно подключили теплицы, расположенные во дворах их домов, к общественным газовым сетям. Установлено, что они незаконно использовали топливо на сумму 230,2 миллиона сумов.
По данному факту возбуждено дело по статье 169 Уголовного кодекса (кража), проводится расследование.
Напомним, на этой неделе в Самаркандской, Андижанской и Сурхандарьинской областях выявлены случаи незаконного использования газа и электричества на более чем 1 миллиард сумов.