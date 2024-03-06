Тушить резервуары на Михайловском ГОКе отправили два пожарных поезда

Поезда перевозят по 120 т воды и по 3 т пенообразователя. В МЖД уточнили, что один из составов уже прибыл на место.

Склад горюче-смазочных материалов ГОКа в Железногорском районе Курской области дважды за утро атаковали дроны . Как сообщили РБК в « Металлоинвесте », которому принадлежит предприятие, после первой атаки на складе загорелся резервуар с топливом.

Огонь продолжают тушить. В «Металлоинвесте» отметили, что при обеих атаках никто не пострадал, а производство на Михайловском ГОКе продолжилось в штатном режиме.

Михайловский ГОК им. А. В. Варичева — одно из крупнейших предприятий в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды. С 2005 года оно принадлежит «Металлоинвесту» (входит в холдинг USM). В основном ГОК выпускает агломерационную руду, железорудный концентрат, неофлюсованные и офлюсованные окатыши. С апреля 2023 года ГОК находится под санкциями США.