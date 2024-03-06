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Взрывчатка в фонариках: в Ростовской области распространяется очередной фейк

Ростовская область, 6 марта 2024. DON24.RU. В Ростовской области распространяется фейк о взрывчатке в фонариках. Об этом сообщает телеграм-канал «Война с фейками». "В Ростовской области террористы раскидывают взрывчатку, замаскированную под фонарики.
Источник: Don24.ru

Такие сообщения распространяются в местных чатах и соцсетях", — проинформировал источник.

Сообщается, что подобные фейки появляются с самого начала специальной военной операции в телеграм-каналах и чатах разных регионов России. Аналогичную информацию распространяли, например, в Башкортостане, Дагестане и Краснодарском крае.

Источник подчеркивает, что фейки о взрывоопасных предметах на улицах не ограничиваются только фонариками.

«По этому же шаблону ЦИПсО пишет о взрывчатке в кошельках, купюрах, игрушках и других вещах. Призываем сохранять спокойствие и не верить паническим сообщениям», — пишет телеграм-канал.