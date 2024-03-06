Взрывчатка в фонариках: в Ростовской области распространяется очередной фейк

Такие сообщения распространяются в местных чатах и соцсетях", — проинформировал источник.
Сообщается, что подобные фейки появляются с самого начала специальной военной операции в телеграм-каналах и чатах разных регионов России. Аналогичную информацию распространяли, например, в Башкортостане, Дагестане и Краснодарском крае.
Источник подчеркивает, что фейки о взрывоопасных предметах на улицах не ограничиваются только фонариками.
«По этому же шаблону ЦИПсО пишет о взрывчатке в кошельках, купюрах, игрушках и других вещах. Призываем сохранять спокойствие и не верить паническим сообщениям», — пишет телеграм-канал.