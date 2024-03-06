Взрывчатка в фонариках: в Ростовской области распространяется очередной фейк

Ростовская область, 6 марта 2024. DON24.RU. В Ростовской области распространяется фейк о взрывчатке в фонариках. Об этом сообщает телеграм-канал «Война с фейками». "В Ростовской области террористы раскидывают взрывчатку, замаскированную под фонарики.