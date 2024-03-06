Стали известны подробности падения школьника с перил в Песочном

Состояние пятиклассника, госпитализированного с переломами из школы Курортного района Петербурга, улучшается.
По данным «Фонтанки», 6 марта 11-летний пациент остается в реанимации больницы имени Раухфуса. Он пришёл в себя, медики отмечают положительную динамику.
В школе после случившегося проводят проверку, сообщили в администрации района. Мальчик упал в лестничный пролёт, съехав с перил, что, как напоминают в администрации, запрещено школьными правилами. Он выбежал в столовую за пару минут до конца перемены, лестница в это время была пуста.
В Следственном комитете уточняют, что школьник попытался съехать по перилам лестницы между 4-м и 3-м этажами и упал по собственной неосторожности с высоты в два-три метра.
«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ГСУ СК.
«Фонтанка» писала, что мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии, с ушибом мозга, переломами черепа и травмой руки. В школе его характеризуют положительно.