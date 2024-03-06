Стали известны подробности падения школьника с перил в Песочном

В школе после случившегося проводят проверку, сообщили в администрации района. Мальчик упал в лестничный пролёт, съехав с перил, что, как напоминают в администрации, запрещено школьными правилами. Он выбежал в столовую за пару минут до конца перемены, лестница в это время была пуста.