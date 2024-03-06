В Волжском суд продлил арест аферистке, обманувшей вкладчиков на миллионы

Напомним, 33-летняя волжанка привлекала жителей для инвестирования в КПК. Люди брали крупные кредиты под огромные проценты, отдавали деньги Гвоздевой. Та обещала им возврат денежных средств и хорошую прибыль. Однако все деньги женщина присваивала себе.