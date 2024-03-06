В Волжском суд продлил арест аферистке, обманувшей вкладчиков на миллионы

6 марта Волжский горсуд продлил арест подозреваемой в крупном мошенничестве владелице КПК «Развитие» Кристине Гвоздевой, подозреваемой в обмане вкладчиков на 9 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, женщину останется в СИЗО до 10 мая 2024 года.
Напомним, 33-летняя волжанка привлекала жителей для инвестирования в КПК. Люди брали крупные кредиты под огромные проценты, отдавали деньги Гвоздевой. Та обещала им возврат денежных средств и хорошую прибыль. Однако все деньги женщина присваивала себе.
Гвоздевой вменяют статью 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела продолжается.