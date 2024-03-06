Мину времен Великой Отечественной войны нашли на Сарицкой улице в Петербурге

В Пушкинском районе Петербурга нашли мину времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили специалисты, когда проводили земляные работы на Сарицкой улице. Из-за боеприпаса работу пришлось временно приостановить, а на место вызвать взрывотехников. Об этом сообщили в пресс-службе Рогвардии Петербурга.
— На место оперативно прибыли специалисты ОМОН «Бастион». Они установили, что это 82-х миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны. Опасный боеприпас был вывезен взрывотехниками и уничтожен, — добавили в пресс-службе.
Ранее SPB.KP.RU писал, что при строительстве вестибюля станции метро «Путиловская» находили неразорвавшиеся артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны — 8 февраля и 3 марта. Оба раза работы пришлось приостанавливать до момента вывоза опасного предмета за пределы участка.