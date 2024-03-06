Мину времен Великой Отечественной войны нашли на Сарицкой улице в Петербурге

В Пушкинском районе Петербурга нашли мину времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили специалисты, когда проводили земляные работы на Сарицкой улице. Из-за боеприпаса работу пришлось временно приостановить, а на место вызвать взрывотехников. Об этом сообщили в пресс-службе Рогвардии Петербурга.