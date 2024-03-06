В Москве украли КамАЗ тюльпанов на 3 миллиона рублей

Предприниматель обратился в полицию, где рассказал, что на въезде в рынок незнакомцы выдали себя за него и украли КамАЗ цветов. В частности, злоумышленники перегрузили тюльпаны из одного фургона в другой и скрылись с места преступления. Стоимость украденной партии цветов составила 3 миллиона рублей.