ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму

«Партия исламского освобождения»* («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «всемирного исламского халифата». До воссоединения Крыма с Россией партия «Хизб ут-Тахрир»* существовала на полуострове легально, на Украине ее деятельность не запрещена до сих пор. Членов «Хизб ут-Тахрир»* регулярно задерживают в различных российских регионах, в том числе в Крыму.