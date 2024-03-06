ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму

«Федеральной службой безопасности в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году)», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что функционеры ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого “всемирного халифата”, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
На тайных собраниях они распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.
По местам жительства членов ячейки изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители, а также деньги в российской и иностранной валютах.
Возбуждены уголовные дела. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
«Партия исламского освобождения»* («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «всемирного исламского халифата». До воссоединения Крыма с Россией партия «Хизб ут-Тахрир»* существовала на полуострове легально, на Украине ее деятельность не запрещена до сих пор. Членов «Хизб ут-Тахрир»* регулярно задерживают в различных российских регионах, в том числе в Крыму.
* террористическая организация, запрещенная в России.