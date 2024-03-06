В России прошла проверка системы оповещения населения

В Белгородской области были запущены электросирены, а через громкоговорители транслировали сообщение: «Внимание! Проводится проверка средств оповещения». В самом Белгороде сигнал не включали из-за того, что утром в городе была объявлена ракетная опасность из-за сбитого беспилотника. В Курской области в этот момент была реальная угроза ракетной опасности в городе Железногорск. Там из-за удара украинского беспилотника загорелся склад горюче-смазочных материалов.
В Крыму проверку системы оповещения граждан с начала СВО проводят без включения сирен. Как пояснили «Ъ» местные власти, в регионе и так действует высокий режим террористической опасности, поэтому было решено не тревожить лишний раз граждан и не провоцировать панику.
В Санкт-Петербурге вместо обычных звуков сирен звучал полонез из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин». По данным «Ъ-СПб», решение заменить оповещающие сигналы на классическую музыку было принято накануне в Смольном.
На территории Самарской области с 10:40 до 10:43 был подан сигнал «Внимание всем!» через громкоговорители. В Татарстане также работали сирены. Предупреждения транслировали на радио и телевидение.
В Челябинской области проверка продолжалась с 10:00 до 14:00 по местному времени. В центре Челябинска была поставлена машина МЧС России с экраном, на котором транслировали информацию о продолжительности сирены.
На Ставрополье в общей сложности сирены включали по три раза. Главы городов, в том числе Ставрополя, Невинномысска и Пятигорска, призывали население относиться к тренировке систем спокойно «без паники».
В Ростове-на-Дону местные жители писали в соцсетях, что звук сирен был хорошо слышен в микрорайонах Северный и Западный. При этом жители микрорайона Александровка пожаловались, что почти не их слышали.
Работали сирены в Амурской, Иркутской, Ярославской областях, Башкирии, Бурятии и Якутии. В Забайкалье кроме оповещения через сирены и телеканалы гражданам рассылалось СМС-уведомление.
Во Владивостоке и в населенных пунктах края звук сирен должен был раздаться в 10:40 по местному времени. Однако в опросе ГТРК «Владивосток» большинство сообщило, что ничего не слышали.