В России прошла проверка системы оповещения населения

В Белгородской области были запущены электросирены, а через громкоговорители транслировали сообщение: «Внимание! Проводится проверка средств оповещения». В самом Белгороде сигнал не включали из-за того, что утром в городе была объявлена ракетная опасность из-за сбитого беспилотника. В Курской области в этот момент была реальная угроза ракетной опасности в городе Железногорск. Там из-за удара украинского беспилотника загорелся склад горюче-смазочных материалов.