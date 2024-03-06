В Бердянске произошел теракт, погибла женщина

«По версии следствия, 6 марта в утреннее время под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена в Бердянске, оно сработало», — говорится в заявлении.
Потерпевшая умерла от полученных травм в медицинском учреждении, добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Следователи начали розыск преступников и допрос очевидцев.
Губернатор региона Евгений Балицкий назвал произошедшее трагедией, отметив, что «погибшая женщина 1969 года рождения — мать, жена, патриот своей страны, которая преподавала в городском Центре детского творчества».
Ранее в среду о теракте в Бердянске сообщил глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Он уточнил, что мощность взрывчатки, заложенной под машину погибшей, составляла около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.
По словам общественника, совершая такие преступления, украинские террористы пытаются запугать мирных граждан и сорвать проведение выборов президента в Запорожской области.