В Татарстане ДНК-анализ доказал причастность террориста к поджогу

Метод ДНК-анализа в судебной экспертизе помог доказать причастность готовившего теракт мужчины к еще одному серьезному преступлению, сообщил на пресс-конференции начальник экспертно-криминалистического центра МВД Татарстана Анас Мухаметзянов.
Речь идет об инциденте, который произошел весной прошлого года.
Тогда между ж/д станциями «Дербышки» и «804 км» неизвестный поджег четыре релейных шкафа, расположенных вдоль путей. Это привело к задержке поездов, но, к счастью, никто не пострадал.
Тогда эксперты с места преступления собрали достаточное количество следов, в том числе и биологические. Выделенное ДНК явно принадлежало поджигателю. Вот только в базе его не было.
В июле силовиками был задержан мужчина, который готовил на территории Татарстана теракт. Когда криминалисты у него взяли ДНК, то оно совпало с теми следами, которые скрупулезно были собраны на месте поджога релейных шкафов. Это преступление было раскрыто.