В Татарстане ДНК-анализ доказал причастность террориста к поджогу

В июле силовиками был задержан мужчина, который готовил на территории Татарстана теракт. Когда криминалисты у него взяли ДНК, то оно совпало с теми следами, которые скрупулезно были собраны на месте поджога релейных шкафов. Это преступление было раскрыто.