Сотрудник челябинского Минсельхоза набрал взяток на 414 тыс. рублей, в деле 23 эпизода

По версии обвинения, с 2021 по 2022 год за денежное вознаграждение он «организовывал изготовление сотрудниками частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования фиктивных свидетельств о прохождении обучения, а в последующем без принятия экзамена либо его практической части выдавал удостоверение тракториста-машиниста лицам, фактически не проходившим обучение».