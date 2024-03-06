Сотрудник челябинского Минсельхоза набрал взяток на 414 тыс. рублей, в деле 23 эпизода

Сотрудник Минсельхоза Челябинской области набрал взяток на 414 тыс. рублей — в деле 23 эпизода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, речь идет про бывшего главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района Управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства региона.
По версии обвинения, с 2021 по 2022 год за денежное вознаграждение он «организовывал изготовление сотрудниками частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования фиктивных свидетельств о прохождении обучения, а в последующем без принятия экзамена либо его практической части выдавал удостоверение тракториста-машиниста лицам, фактически не проходившим обучение».
Следователи выявили 19 эпизодов по части 3 статьи 290 (получение взятки), а также четыре — по части 1 статьи 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовного кодекса РФ.
Преступления выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по делу.
В настоящее время собрана достаточная доказательная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд, уточнили в СУ СКР по Челябинской области.