МО РФ заявило об отражении трех контратак ВСУ на купянском направлении

В Минобороны РФ отметили, что также отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. «Потери противника составили до 165 военнослужащих, танк и 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 3 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица М198 производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.