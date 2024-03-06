МО РФ заявило об отражении трех контратак ВСУ на купянском направлении

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Свердловка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что также отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. «Потери противника составили до 165 военнослужащих, танк и 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 3 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица М198 производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.