«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Мирное и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 2 танка, 3 автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”, а также склад боеприпасов», — отметили в ведомстве.
МО РФ рассказало, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 210 военных
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 210 военных, а также 2 танка и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.