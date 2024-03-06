МО РФ рассказало, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 210 военных

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 210 военных, а также 2 танка и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.