МО РФ заявило о поражении авиатехники ВСУ в Днепропетровской и Хмельницкой областях

Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
«Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты
Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
«Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.