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МО РФ заявило о поражении авиатехники ВСУ в Днепропетровской и Хмельницкой областях

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации за сутки поразили авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромах в Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

«Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.