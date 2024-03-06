МО РФ заявило об отражении на донецком направлении двух контратак ВСУ

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой Народной Республики отражены две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ», — сообщили в ведомстве.