«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них Abrams был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела», — сказано в Telegram-канале.
Кроме того, на Авдеевском направлении были уничтожены самоходная огн.
евая установка ЗРК «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Российские войска также отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины.
Ранее танк M1 Abrams был подбит российскими ударными дронами-камикадзе под названием «Упырь» у села Бердычи на Авдеевском направлении. Помог им в этом гранатометчик из 30-й мотострелковой бригады, который обездвижил 60-тонную машину, попав ей в гусеницу. Когда танк замер, оператор БПЛА с позывным «Бык» добил американскую технику.