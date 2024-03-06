МО РФ: Танк Abrams был уничтожен с первого выстрела экипажем Т-72Б3

Ранее танк M1 Abrams был подбит российскими ударными дронами-камикадзе под названием «Упырь» у села Бердычи на Авдеевском направлении. Помог им в этом гранатометчик из 30-й мотострелковой бригады, который обездвижил 60-тонную машину, попав ей в гусеницу. Когда танк замер, оператор БПЛА с позывным «Бык» добил американскую технику.