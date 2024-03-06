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В пермской школе № 37 избили первоклассника

В социальных сетях появилось сообщение от семьи мальчика, что 4 марта днем его избили сверстники. У ребенка кружилась голова, поэтому он не смог позвонить родителям. До дома он дошел с трудом, после родители вызвали ему скорую помощь.

Когда отец ребенка пришел в школу, чтобы узнать подробности случившегося, он узнал, что мальчики между собой конфликтовали. Родители также обратились в полицию.

«4 марта в отдел полиции Орджоникидзевского района г. Перми обратился местный житель с сообщением о том, что его несовершеннолетнему сыну нанесли побои. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, выписано постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшего», — сообщили «Новостям Перми» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Администрация школы № 37 провела служебное расследование, установлено, что 4 марта несколько учащихся 1 классов встретились во дворе школы, между ними произошел словесный конфликт. После уроков по дороге домой один из участников конфликта с учеником третьего класса в отместку за обзывательства толкнули и несколько раз пнули мальчика. Родители ребенка обратились в скорую помощь и травмпункт. По данным департамента образования Перми, травм зафиксировано не было, ребенок посещает уроки», — сообщает департамент образования администрации Перми.

Также администрация школы направила информацию об инциденте в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. Будет проведена проверка фактов и установлена степень вины каждого из участников. В школе провели совет профилактики, где были собраны все участники конфликта и их родители.