В пермской школе № 37 избили первоклассника

«Администрация школы № 37 провела служебное расследование, установлено, что 4 марта несколько учащихся 1 классов встретились во дворе школы, между ними произошел словесный конфликт. После уроков по дороге домой один из участников конфликта с учеником третьего класса в отместку за обзывательства толкнули и несколько раз пнули мальчика. Родители ребенка обратились в скорую помощь и травмпункт. По данным департамента образования Перми, травм зафиксировано не было, ребенок посещает уроки», — сообщает департамент образования администрации Перми.