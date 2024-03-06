В Перми арестовали бизнесмена, который продал больницам поддельное оборудование

По данным расследования, которое началось еще в 2022 году, господин Сапрыкин в период пандемии коронавируса поставлял в пермские больницы фейковые рентгеновские аппараты, якобы из Италии. На деле оборудование оказалось совсем не той фирмы, что была заявлена и не того качества. Обвинение предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса РФ: сбыт фальсифицированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору и мошенничество в особо крупном размере.