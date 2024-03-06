В Перми арестовали бизнесмена, который продал больницам поддельное оборудование

Бывший директор ООО «Медтрек» Максим Сапрыкин арестован в Перми по обвинению в хищении 120 млн рублей и поставке 16 фальсифицированных рентгеновских аппаратов. По данным РБК Пермь, бизнесмен пытался остаться на свободе до следующего заседания суда за счет залога в размере 10 миллионов, но у него ничего не вышло.
По данным расследования, которое началось еще в 2022 году, господин Сапрыкин в период пандемии коронавируса поставлял в пермские больницы фейковые рентгеновские аппараты, якобы из Италии. На деле оборудование оказалось совсем не той фирмы, что была заявлена и не того качества. Обвинение предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса РФ: сбыт фальсифицированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору и мошенничество в особо крупном размере.
До 23 марта обвиняемый будет находиться в СИЗО. Его дальнейшую судьбу решит суд. Известно, что с компании Сапрыкина собираются взыскать 120 млн рублей в бюджет Пермского края.