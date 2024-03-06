В казанском поселке Мирный произошел пожар в двух частных домах

В казанском поселке Мирный 6 марта произошел пожар в двух частных домах. Об сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Возгорание произошло на улице 2-я Давликеевская. Речь идет о двух частных деревянно-кирпичных домах № 1а и 4. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров.
На место приехали пожарные, открытое горение было ликвидировано. В результате происшествия было обнаружено тело погибшего человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Казани на пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина.