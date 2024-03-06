Появилось видео момента взрыва на ТЭЦ в Туве

По данным Минздрава РФ, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. Как было указано, 15 из них госпитализированы с ожогами и различными травмами. При этом шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще восемь человек получили помощь амбулаторно. Позднее появилась информация о том, что один из пострадавших умер в больнице, в пресс-службе главы Тувы пока не подтверждали эти данные.