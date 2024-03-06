Жителей Перми напугал дым в здании детской поликлиники в микрорайоне Ива

Дым в здании детской поликлиники в микрорайоне Ива напугал жителей Перми.
Сообщение о задымлении в здании на улице Сакко и Ванцетти, где расположена детская поликлиника, появилось 6 марта в телеграм-канале ЧП Пермь.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края, дым шёл не из поликлиники, а из кафе, которое расположено в том же здании.
На место происшествия выехали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
«По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло пригорание продуктов технологического процесса в системе вентиляции в помещении кафе. Пострадавших нет», — отметили в ГУ МЧС Прикамья.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в Перми произошёл пожар на шоссе Космонавтов. Горел расселённый двухэтажный дом. Пострадавших не было.