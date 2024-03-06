Сбил велосипедиста на скорости 182 км/ч: крымчанина посадили на 1,5 года за смертельное ДТП

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в начале августа 2023 года. Молодой человек ехал за рулем BMW 740i по автодороге Симферополь — Бахчисарай. Когда водитель проезжал село Чистенькое, он двигался со скоростью 182 км/ч. В какой-то момент иномарка сбила велосипедиста, который пересекал проезжую часть по зебре. В результате ДТП мужчина погиб. От полученных травм велосипедист скончался на месте.