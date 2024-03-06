Сбил велосипедиста на скорости 182 км/ч: крымчанина посадили на 1,5 года за смертельное ДТП

Верховный суд Крыма признал 22-летнего жителя Симферопольского района виновным в том, что он насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла в начале августа 2023 года. Молодой человек ехал за рулем BMW 740i по автодороге Симферополь — Бахчисарай. Когда водитель проезжал село Чистенькое, он двигался со скоростью 182 км/ч. В какой-то момент иномарка сбила велосипедиста, который пересекал проезжую часть по зебре. В результате ДТП мужчина погиб. От полученных травм велосипедист скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело. Симферопольский районный суд приговорил крымчанина в к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Однако с таким решением не согласилась прокуратура. Надзорное ведомство обжаловало приговор.
— Суд отменил условное осуждение и приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что молодого человека на три года лишили прав. В ведомстве отметили, что приговор вступил в законную силу.