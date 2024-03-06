В школьных чатах Воронежа распространяют сообщения о взрывающихся фонариках

Независимо от того, если ли в сообщениях правда, или они изначально фейковые, правила для воронежцев всегда остаются прежними: ни в коем случае не подбирать бесхозные вещи. А при обнаружении подозрительных предметов, не приближаться к ним и вызывать оперативные службы.