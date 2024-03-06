В школьных чатах Воронежа распространяют сообщения о взрывающихся фонариках

В школьных и общедомовых чатах воронежцев начали распространять сообщения о разбросанных на улице фонариках со взрывным устройством. Если его включить, то происходит взрыв. Авторы сообщений просят предупредить взрослых и особенно детей, чтобы они не поднимали с земли эти предметы.
В мэрии пояснили, что подобные рассылки периодически возникают в чатах — иголки от шприцов с ВИЧ, отравленная вода, конфеты с неизвестным веществом, граната, обернутая купюрой. Часто их специально распространяют с намерением вызвать панику среди населения. Однако в горадминистрации уточнили:
— Этот случай нельзя в полной мере считать таковым — он не древний, как другие легенды, а довольно свежий. Насколько мы смогли установить источник информации, несколько дней назад она зафиксирована в Запорожье.
Независимо от того, если ли в сообщениях правда, или они изначально фейковые, правила для воронежцев всегда остаются прежними: ни в коем случае не подбирать бесхозные вещи. А при обнаружении подозрительных предметов, не приближаться к ним и вызывать оперативные службы.