Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Данные более двух миллионов казахстанцев оказались в открытом доступе

5 марта 2024 года АО «Государственная техническая служба» обнаружена утечка персональных данных более 2 млн казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО «МФО “Робокэш.кз”). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минцифры РК.

По информации ведомства, в целом обнаружены данные более 36 млн клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ — 23,6 млн. (zaimer.ru — 16.8 млн., adengi.ru — 6.8 млн.); Филиппины — 5 млн. (digido.ph); Вьетнам — 2 млн. (vietloan.vn). Также АО «Государственная техническая служба» проведен анализ утекших данных, по результатам установления личностей клиентов МЦРИАП будут направлены соответствующие уведомления гражданам посредством мобильного приложения EgovMobile.

— Следует отметить, что за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрены административная ответственность в соответствии со статьей 79 и подпункта 1) части первой статьи 641 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», а также уголовная ответственность в соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Непосредственно по данному факту планируется провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка персональных данных казахстанцев, — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Как отметили в ведомстве, по результатам проверок при обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении выявленных нарушении, а также выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения.

Со своей стороны МЦРИАП принимает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.

Так, 11 декабря 2023 года подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов», который направлен на усиление защиты персональных данных и определение новых механизмов взаимодействия при обеспечении информационной безопасности объектов информатизации.

Закон предусматривает следующие нововведения в части:

  • наделения уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных (МЦРИАП) функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите;
  • установления запрета на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, содержащих персональные данные, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
  • информирования граждан о фактах утечки персональных данных;
  • создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности (BugBounty), регулирующей институт «белых хакеров»;
  • установления добровольного отказа от получения банковских займов;
  • наделения уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных (МЦРИАП) функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите;
  • установления запрета на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, содержащих персональные данные, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
  • информирования граждан о фактах утечки персональных данных;
  • создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности (BugBounty), регулирующей институт «белых хакеров»;
  • установления добровольного отказа от получения банковских займов.

Кроме того, депутатами Мажилиса Республики Казахстан инициированы поправки в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», которыми предусматривается:

1) увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сфере защиты персональных данных и электронной цифровой подписи для физических лиц и юридических лиц до одного года со дня совершения;

2) увеличение до 3-х раза размеров административных штрафов за нарушения требований по защите персональных данных и обеспечения информационной безопасности.

Вместе с тем, в настоящее время рассматривается вопрос увеличения штатной численности подразделений, осуществляющих государственный контроль в сферах информационной безопасности и защиты персональных данных, до 5 человек.

МЦРИАП рекомендует:

— посредством веб-портала «электронного правительства» или мобильного приложения EgovMobile установить добровольный отказ от получения займа;

— если поступил звонок якобы от сотрудников банка, то сразу прервите разговор и можете позвонить в банк напрямую по официальным контактным данным;

— не сообщайте SMS-код для подтверждения совершаемой операции (платежи, перевод и т. д.);

— не сообщайте пароли от своего личного кабинета в интернет-банкинге;

— не сообщайте CVV/CVC код на обратной стороне вашей банковской карты;

— не устанавливайте сторонние мобильные приложения, в том числе приложения удаленного доступа к устройствам;

— используйте уникальные и сложные пароли для финансовых аккаунтов;

— включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты;

— будьте осторожны при открывании вложений в электронной почте, особенно если они приходят от незнакомых отправителей;

— избегайте посещения подозрительных интернет-ресурсов (сайтов);

— не предоставляйте личную информацию на ненадежных ресурсах;

— осуществляйте мониторинг финансовых операций.