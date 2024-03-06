Данные более двух миллионов казахстанцев оказались в открытом доступе

По информации ведомства, в целом обнаружены данные более 36 млн клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ — 23,6 млн. (zaimer.ru — 16.8 млн., adengi.ru — 6.8 млн.); Филиппины — 5 млн. (digido.ph); Вьетнам — 2 млн. (vietloan.vn). Также АО «Государственная техническая служба» проведен анализ утекших данных, по результатам установления личностей клиентов МЦРИАП будут направлены соответствующие уведомления гражданам посредством мобильного приложения EgovMobile.
— Следует отметить, что за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрены административная ответственность в соответствии со статьей 79 и подпункта 1) части первой статьи 641 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», а также уголовная ответственность в соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Непосредственно по данному факту планируется провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка персональных данных казахстанцев, — сообщили в пресс-службе Минцифры.
Как отметили в ведомстве, по результатам проверок при обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении выявленных нарушении, а также выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения.
Со своей стороны МЦРИАП принимает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.
Так, 11 декабря 2023 года подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов», который направлен на усиление защиты персональных данных и определение новых механизмов взаимодействия при обеспечении информационной безопасности объектов информатизации.
Закон предусматривает следующие нововведения в части:
- наделения уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных (МЦРИАП) функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите;
- установления запрета на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, содержащих персональные данные, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- информирования граждан о фактах утечки персональных данных;
- создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности (BugBounty), регулирующей институт «белых хакеров»;
- установления добровольного отказа от получения банковских займов;
- наделения уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных (МЦРИАП) функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите;
- установления запрета на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, содержащих персональные данные, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- информирования граждан о фактах утечки персональных данных;
- создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности (BugBounty), регулирующей институт «белых хакеров»;
- установления добровольного отказа от получения банковских займов.
Кроме того, депутатами Мажилиса Республики Казахстан инициированы поправки в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», которыми предусматривается:
1) увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сфере защиты персональных данных и электронной цифровой подписи для физических лиц и юридических лиц до одного года со дня совершения;
2) увеличение до 3-х раза размеров административных штрафов за нарушения требований по защите персональных данных и обеспечения информационной безопасности.
Вместе с тем, в настоящее время рассматривается вопрос увеличения штатной численности подразделений, осуществляющих государственный контроль в сферах информационной безопасности и защиты персональных данных, до 5 человек.
МЦРИАП рекомендует:
— посредством веб-портала «электронного правительства» или мобильного приложения EgovMobile установить добровольный отказ от получения займа;
— если поступил звонок якобы от сотрудников банка, то сразу прервите разговор и можете позвонить в банк напрямую по официальным контактным данным;
— не сообщайте SMS-код для подтверждения совершаемой операции (платежи, перевод
— не сообщайте пароли от своего личного кабинета в интернет-банкинге;
— не сообщайте CVV/CVC код на обратной стороне вашей банковской карты;
— не устанавливайте сторонние мобильные приложения, в том числе приложения удаленного доступа к устройствам;
— используйте уникальные и сложные пароли для финансовых аккаунтов;
— включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты;
— будьте осторожны при открывании вложений в электронной почте, особенно если они приходят от незнакомых отправителей;
— избегайте посещения подозрительных интернет-ресурсов (сайтов);
— не предоставляйте личную информацию на ненадежных ресурсах;
— осуществляйте мониторинг финансовых операций.