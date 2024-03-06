Данные более двух миллионов казахстанцев оказались в открытом доступе

— Следует отметить, что за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрены административная ответственность в соответствии со статьей 79 и подпункта 1) части первой статьи 641 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», а также уголовная ответственность в соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Непосредственно по данному факту планируется провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка персональных данных казахстанцев, — сообщили в пресс-службе Минцифры.