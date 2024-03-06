Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что беспилотник сбит утром в среду над Воронежской областью, и два — над самим Воронежем.
«Беспилотник приземлился. В 7 (часов утра). Застрял в дереве и взорвался», — сказал собеседник агентства.
По его словам, никто не пострадал, «всё в штатном режиме».
«На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается», — сообщил журналистам представитель правительства региона, комментируя ситуацию в поселке Анна.