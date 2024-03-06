Обвиняемый в смертельном ДТП отправлен в СИЗО до 1 мая

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).



По версии следствия, утром 3 марта в районе ЦУМа он передвигался с превышением скорости и совершил наезд на трех пешеходов. Последние переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. В результате 18-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, еще двое пострадавших были госпитализированы. Злоумышленник с места ДТП скрылся, но позже был задержан полицейскими. В ходе судебного заседания он сообщил, что признает вину и намерен помогать потерпевшим. В итоге суд отправил обвиняемого в СИЗО до 1мая.

