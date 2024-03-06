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Полиция организовала проверку по факту избиения школьника в Балахне

Происшествие случилось прямо у входа в школу.
Источник: Время

Полицейские организовали проверку по факту якобы избиения школьника в Балахне, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, избиение ребенка другими детьми случилось прямо у входа в школу № 11.

Камера видеорегистратора проезжавшего авто записала, как группа ребят избивает лежащего не снегу мальчика. Еще несколько человек наблюдают за этим.

Как оказалось, родители или законные представители пострадавшего в правоохранительные органы не обращались.

«Участники инцидента установлены, получены разъяснения от родителей, которые сообщили, что дети играли, — говорится в сообщении. — Телесных повреждений друг другу не причинили».