Полиция организовала проверку по факту избиения школьника в Балахне

Полицейские организовали проверку по факту якобы избиения школьника в Балахне, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Напомним, избиение ребенка другими детьми случилось прямо у входа в школу № 11.
Камера видеорегистратора проезжавшего авто записала, как группа ребят избивает лежащего не снегу мальчика. Еще несколько человек наблюдают за этим.
Как оказалось, родители или законные представители пострадавшего в правоохранительные органы не обращались.
«Участники инцидента установлены, получены разъяснения от родителей, которые сообщили, что дети играли, — говорится в сообщении. — Телесных повреждений друг другу не причинили».