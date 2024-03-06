Жителям частного сектора в Воронеже перекроют воду из-за миллионных долгов

— Сейчас в список под отключения попали частные дома, где горожане систематически не платят за услуги водоснабжения и водоотведения. Принудительное отключение жителей частного сектора проводят при уклонении от уплаты за услуги водоснабжения и водоотведения более двух месяцев согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, — рассказали в «РВК-Воронеж».