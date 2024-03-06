Жителям частного сектора в Воронеже перекроют воду из-за миллионных долгов

В Водоканале раскали, что на данный момент воронежцы лишь за февраль задолжали 4 млн рублей, людям было направлено 350 требований об устранении нарушений. Общая же задолженность воронежцев лишь в частном секторе составляет десятки миллионов рублей.
— Сейчас в список под отключения попали частные дома, где горожане систематически не платят за услуги водоснабжения и водоотведения. Принудительное отключение жителей частного сектора проводят при уклонении от уплаты за услуги водоснабжения и водоотведения более двух месяцев согласно Постановлению Правительства РФ от
Специалисты Водоканала намерены перекрыть воду должникам в ближайшее время. В компании также напомнили горожанам, что деньги, полученные за воду, идут, в том числе, на модернизацию сетей водоснабжения. Таким образом, своевременная оплата позволяет оперативнее проводить ремонт и улучшать качество оказания услуги.