Пациент с психическим заболеванием сбежал из медучреждения в Костанайской области

Как пишет «Наша газета», во время поисков пропавшего полицейские усилили патруль в регионе.
«В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что с адреса убежал в неизвестном направлении пациент, нуждающийся в госпитализации, он состоит на психиатрическом учете. Со слов матери, при себе имел нож или пистолет».
Также сообщается, что полицейские нашли сбежавшего пациента. Оружия при нем не обнаружили.
Отметим, что в декабре схожая ситуация произошла в Акмолинской области. Тогда полицейские искали 45-летнего мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы поселка Алексеевка Зерендинского района.