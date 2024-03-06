Девочка-подросток помогла задержать трех наркодилеров в Могилеве

Об этом сообщил Следственный комитет.



Девушка-подросток, выгуливая собаку, «обратила внимание на двоих мужчин, вышедших из-за угла многоэтажки. Ее насторожило их поведение, показалось подозрительным, что один из мужчин подошел к окну первого этажа и стал под него что-то закладывать, а второй в это время подсвечивал фонариком и фотографировал», — рассказали в СК.