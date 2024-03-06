Девочка-подросток помогла задержать трех наркодилеров в Могилеве

Об этом сообщил Следственный комитет.
Девушка-подросток, выгуливая собаку, «обратила внимание на двоих мужчин, вышедших из-за угла многоэтажки. Ее насторожило их поведение, показалось подозрительным, что один из мужчин подошел к окну первого этажа и стал под него что-то закладывать, а второй в это время подсвечивал фонариком и фотографировал», — рассказали в СК.
Девушка позвонила на номер 102.
После задержания мужчин, которые оказались закладчиками, правоохранители наведались в съемную квартиру, где их возвращения ждала девушка-закладчица. На квартире были обнаружены и изъяты вещества, которые согласно заключениям экспертов, являются особо опасными психотропными веществами — 4-СМС.