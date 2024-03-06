Силовики нагрянули на Алексеевский рынок в Воронеже

Правоохранители нагрянули на рынок «Алексеевский», который расположен на Левом берегу в Воронеже. Полицейские проводили рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 6 марта.
Во время мероприятия проверили документы у 97 человек. 70 сотрудников оказались иностранными гражданами, из них десять находились в России незаконно. Их привлекли к административной ответственности по статье о нарушении режима пребывания в РФ (18.8 КоАП РФ).
Еще один сотрудник попал под протокол за уклонение от административного выдворения за пределы России (ч.3 ст. 20.25 КоАП РФ). Со всеми иностранными гражданами были проведены профилактические беседы.