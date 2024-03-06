Племянника миллиардера Утемуратова приговорили к 5 годам тюрьмы

Утемуратов был арестован в судебном зале, а период его содержания под стражей с 13 ноября 2023 года по 2 февраля 2024 года учтён в срок отбывания наказания, причём каждый день содержания под стражей засчитывается как 1,5 дня в учреждениях УИС.