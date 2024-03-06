В ЛНР на мине подорвался автобус, погибли пять человек

Четверо из пяти погибших работали в муниципальном унитарном предприятии «Кировский комбинат коммунальных услуг». Троим пострадавшим оказывают помощь медики. Спецслужбы расследуют обстоятельства произошедшего. По словам главы региона, власти окажут семьям погибших необходимую помощь.
В декабре 2022 года помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев говорил, что у саперов может уйти около пяти—семи лет, чтобы полностью разминировать территорию Луганской народной республики. В феврале этого года президент Владимир Путин призвал укреплять в присоединенных регионах структуру МЧС и привлекать новые кадры.