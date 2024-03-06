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В ЛНР на мине подорвался автобус, погибли пять человек

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил в Telegram, что поселке Донецкий, в расположенном неподалеку от города Кировск, на мине подорвался ехавший на кладбище автобус. По данным главы региона, погибли пять человек, трое получили ранения.
Источник: РИА "Новости"

Четверо из пяти погибших работали в муниципальном унитарном предприятии «Кировский комбинат коммунальных услуг». Троим пострадавшим оказывают помощь медики. Спецслужбы расследуют обстоятельства произошедшего. По словам главы региона, власти окажут семьям погибших необходимую помощь.

В декабре 2022 года помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев говорил, что у саперов может уйти около пяти—семи лет, чтобы полностью разминировать территорию Луганской народной республики. В феврале этого года президент Владимир Путин призвал укреплять в присоединенных регионах структуру МЧС и привлекать новые кадры.