В ЛНР на мине подорвался автобус, погибли пять человек

В декабре 2022 года помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев говорил, что у саперов может уйти около пяти—семи лет, чтобы полностью разминировать территорию Луганской народной республики. В феврале этого года президент Владимир Путин призвал укреплять в присоединенных регионах структуру МЧС и привлекать новые кадры.