В Ростове осудили военного из Украны, который пытался убить военнопленного

В Ростове на 20 лет осудили военного из Украины, который избил военнопленного из ДНР. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде. Установлено, что Дмитрий Е. добровольно поступил на военную службу в ВСУ в 2017 году. А 7 апреля 2022 года он попытался убить военнослужащего из ДНР, который находился в помещении для военнопленных. Дмитрий нанес жертве несколько ударов штык-ножом, но убить, к счастью, не успел.