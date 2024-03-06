В Ростове осудили военного из Украны, который пытался убить военнопленного

В Ростове на 20 лет осудили военного из Украины, который избил военнопленного из ДНР. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде. Установлено, что Дмитрий Е. добровольно поступил на военную службу в ВСУ в 2017 году. А 7 апреля 2022 года он попытался убить военнослужащего из ДНР, который находился в помещении для военнопленных. Дмитрий нанес жертве несколько ударов штык-ножом, но убить, к счастью, не успел.
Военнопленного вовремя спасли другие военнослужащие ДНР — освободили и передали медикам. Однако его здоровью был причинен тяжкий вред.
Суд приговорил Дмитрия к 20 годам колонии строгого режима. При этом первые пять лет он проведёт в тюрьме.
Приговор ещё не вступил в законную силу.