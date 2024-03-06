В Воронеже на улице Ломоносова пассажир избил водителя автобуса

По их словам, водителю вызвали скорую помощь, однако он отказался от госпитализации и сказал, что поедет в автобусный парк. В дороге мужчина потерял рассудок и уехал в Липецкую область, где его остановили инспекторы ДПС. Сейчас пострадавший находится в реанимации.