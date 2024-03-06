В Воронеже на улице Ломоносова пассажир избил водителя автобуса

В Воронеже на улице Ломоносова вечером понедельника, 4 марта, пассажир избил водителя автобуса городского маршрута № 9КС. Мужчина упал, ударился головой и потерял сознание. Об этом в социальных сетях в среду, 6 марта, рассказали его родственники.
По их словам, водителю вызвали скорую помощь, однако он отказался от госпитализации и сказал, что поедет в автобусный парк. В дороге мужчина потерял рассудок и уехал в Липецкую область, где его остановили инспекторы ДПС. Сейчас пострадавший находится в реанимации.
В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали, что сообщение о конфликте между водителем и пассажиром поступило в городской отдел полиции № 6.
Конфликт вспыхнул из-за того, что водитель вовремя не открыл двери, и пассажир проехал свою остановку. На конечном остановочном пункте водитель вышел на улицу, и пассажир ударил его по лицу, в результате чего мужчина потерял равновесие, упал и ударился головой. Его госпитализировали с диагнозом перелом основания черепа.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по статье — восемь лет лишения свободы.