Самарские таможенники помешали контрабанде топлива в Казахстан на 12 млн рублей

Самарские таможенники остановили контрабанду топлива в Казахстан. Как сообщает пресс-служба ведомства, незаконный груз задержали в пункте пропуска МАПП «Сагарчин» в Оренбургской области. В соседнюю страну хотели нелегально вывезти 20 тонн смазочных масел.
— Всего было обнаружено четыре бочки и 4404 жестяные канистры с моторным маслом, а также 1200 жестяных канистр с трансмиссионным маслом, — перечислила пресс-служба Самарской таможни.
У груза не было соответствующих деклараций, а его стоимость составляет более 12 миллионов рублей.
Против фирмы-отправителя возбудили дело об административном правонарушении. Расследование продолжается, возможно, по этому факту возбудят и уголовное дело.