Самолет, который накануне вернулся обратно в аэропорт, вылетел в Египет

Самолет «Нижний Новгород — Шарм-эль-Шейх», который вылетел и вернулся обратно в аэропорт им. Чкалова, смог отправиться в точку назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Авиарейс №UJ-707 вылетел в Египет в 05:08 6 марта.
Напомним, что рейс должен был вылететь в 9 часов утра 5 марта. В это время он вылетел, сделал круг и затем вернулся обратно в нижегородский аэропорт. По информации telegram-канала AVIAINCIDENT, на удалении 120 км от аэропорта борт доложил о возврате по технической причине — неисправность топливной системы. Все 189 пассажиров высадили в стерильную зону аэровокзала.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что самолеты из Нижнего Новгорода пустят до Азербайджана.