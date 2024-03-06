Самолет, который накануне вернулся обратно в аэропорт, вылетел в Египет

Напомним, что рейс должен был вылететь в 9 часов утра 5 марта. В это время он вылетел, сделал круг и затем вернулся обратно в нижегородский аэропорт. По информации telegram-канала AVIAINCIDENT, на удалении 120 км от аэропорта борт доложил о возврате по технической причине — неисправность топливной системы. Все 189 пассажиров высадили в стерильную зону аэровокзала.