«Теперь ходим пешком на 24 этаж»: Выживший при падении лифта в жилом доме в Петербурге рассказал о последствиях ЧП

Работники УК демонтировали лифт в доме № 10 на Новгородском проспекте в Петербурге. Напомним, утром 5 марта там рухнула кабина с 13 пассажирами. Она сорвалась вниз с 8 этажа — спускалась быстро, но на страховочных тормозах. К счастью, никто не погиб. В лифте ехали восемь взрослых и пятеро детей. Пострадали трое. 32-летний мужчина получил перелом, 8-летний ребенок — сильный ушиб, а у героя прошлой статьи SPB.KP.RU Ивана Авраменко, который ехал вместе с пятилетним сыном и в последний момент поднял его на руки и спас, диагностировали растяжение и разрыв боковой связки коленного состава — ему предстоит долгое восстановление.