«Теперь ходим пешком на 24 этаж»: Выживший при падении лифта в жилом доме в Петербурге рассказал о последствиях ЧП

Работники УК демонтировали лифт в доме № 10 на Новгородском проспекте в Петербурге. Напомним, утром 5 марта там рухнула кабина с 13 пассажирами. Она сорвалась вниз с 8 этажа — спускалась быстро, но на страховочных тормозах. К счастью, никто не погиб. В лифте ехали восемь взрослых и пятеро детей. Пострадали трое. 32-летний мужчина получил перелом, 8-летний ребенок — сильный ушиб, а у героя прошлой статьи SPB.KP.RU Ивана Авраменко, который ехал вместе с пятилетним сыном и в последний момент поднял его на руки и спас, диагностировали растяжение и разрыв боковой связки коленного состава — ему предстоит долгое восстановление.
По словам Ивана, теперь жильцы злополучного подъезда обходят стороной и этот лифт, и второй, оставшийся, и стараются использовать лестницу.
— Мне наложили гипс на ногу и отправили на больничный домой. Моему сыну повезло, отделался испугом. На следующий день он сказал: «Пап, давай купим другой дом». Боится, утром на лифте не поехал, когда его отводили в детсад. Сомневаюсь, что кто-то будет подавать в суд на УК из-за этого ЧП.
Как уточнили SPB.KP.RU в пресс-службе администрации Пушкинского района, СК и Ростехнадзор проводят расследование происшествия. По факту инцидента возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требований безопасности. Если виновных найдут, то им грозит до двух лет колонии.
— Лифтовое оборудование демонтировали на время следственных действий. Второй лифт в подъезде, пассажирский, работает и находится в полном порядке, — сообщили редакции в администрации.
Пока что официальной версией ЧП является перегруз в 1,5 раза. Кабина была рассчитана на максимальный вес в 630 килограммов. Это примерно восемь человек. Проблема в том, что лифт не должен был ехать в случае перегруза — не сработал датчик, оповещающий систему управления, что людей набилось слишком много. Сейчас специалисты разбираются, почему так получилось. Тем временем жители злополучного подъезда 24-этажного дома, где больше пары сотен квартир, осваивают фитнес.
— Теперь ходим на 24-й этаж! — с грустью добавляет еще один жилец подъезда.