Родственник высокопоставленных чиновников подозревается в убийстве в ВКО

«Уважаемые президент Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, генеральный прокурор Берик Асылов, министр внутренних дел Ержан Саденов, обращаемся к вам за помощью. Я Султанова Сая Жараскызы, являюсь дочерью погибшего Кушерова Жараса Султановича, так как правоохранительные органы до сегодняшнего дня бездействуют», — заявила дочь погибшего в видеообращении.
2 марта в селе Калжыр Маркакольского района Восточно-казахстанской убит местный житель Жарас Кушеров. Родственники подозревают в убийстве Бауыржана Нурмуханова, который был ранее судим за подобное преступление против личности.
«Брат Нурмуханова — Нурмуханов Бахыт Маратович работает заместителем председателя Конституционного суда, другой брат Мурат Нурмуханов является сотрудником прокуратуры. Начальник Курчумского отдела состоит в хороших отношения с семьей Нурмухановых. Заместитель прокуратуры района — знакомый подозреваемого, он же и находился в морге и при допросе свидетелей», — заявили родственники.
Они считают, что именно это объясняет тот факт, что уголовное дело было зарегистрировано не по факту убийства, а как «причинение тяжелого вреда здоровью».
«Убийство было совершенно 2 марта, но до сегодняшнего дня Нурмуханов Бауржан до сих пор не задержан и не признан подозреваемым, а является свидетелем. Никаких действий не проводится», — сказала дочь погибшего.