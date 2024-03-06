Жительница Бобруйска получила судимость за невозвращенные долги

Жительница Бобруйска с февраля по ноябрь 2022 года под предлогом тяжелого материального положения брала у своих знакомых деньги в долг. Она также уговаривала их приобрести товары в рассрочку и лизинг, обещая в будущем самостоятельно производить все выплаты. При этом женщина изначально не намеревалась выполнять свои обязательства и не имела реальной возможности для этого.
К слову, товары, приобретенные в рассрочку (телевизор, мобильные телефоны, посудомоечные машины), бобруйчанка продавала по заниженным ценам, а вырученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Всего обвиняемая путем обмана завладела деньгами и имуществом пяти граждан и двух юридических лиц, чем причинила им ущерб в размере Br28 тыс.
Во время судебного заседания женщина признала вину в полном объеме. Обвиняемая пояснила, что деньги тратила на личные нужды, в том числе на онлайн-лотерею и ставки, надеясь выиграть крупную сумму, однако больше проигрывала, из-за чего и накопила долги.
Суд Бобруйского района и Бобруйска вынес обвинительный приговор. На основании ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 4 года. При определении меры наказания принято во внимание чистосердечное раскаяние женщины в содеянном, частичное возмещение ущерба, наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка, а также постоянного места жительства и работы.
Суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного им материального ущерба.
Приговор вступил в законную силу.