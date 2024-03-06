Жительница Бобруйска получила судимость за невозвращенные долги

Жительница Бобруйска с февраля по ноябрь 2022 года под предлогом тяжелого материального положения брала у своих знакомых деньги в долг. Она также уговаривала их приобрести товары в рассрочку и лизинг, обещая в будущем самостоятельно производить все выплаты. При этом женщина изначально не намеревалась выполнять свои обязательства и не имела реальной возможности для этого.