Минобороны подняло Су-30 из-за трех самолетов над Черным морем

Как рассказали в ведомстве, российские средства контроля воздушного пространства над Черным морем заметили три воздушные цели, приближающиеся к российской границе. Экипаж поднятого Су-30 определил, что это самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» Великобритании.